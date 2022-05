In de schaduw bouwt Overmars aan Antwerp-imperium mét Van Bommel

Mark van Bommel moet de eerste leider worden van het Antwerp-imperium waaraan Marc Overmars momenteel aan het bouwen is. Nu de eerste storm rondom zijn persoon is gaan liggen, wil de technisch directeur snel doorpakken bij de Royal Antwerp Football Club. Natuurlijk is zijn imago, na zijn vertrek bij Ajax vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag, voor altijd besmeurd. Maar achter zijn bureau op de benedenverdieping van het flink geüpgrade Bosuilstadion zal hij daar weinig van merken. De supporters van zijn nieuwe club Antwerp weten eigenlijk al vlot de angel eruit te halen in het Belgische voetbal, door kort na de komst van Overmars een opblaaspiemel mee te nemen naar de tribunes en liedjes te zingen als: "Marc, mag ik je foto? En doe er ook een dickpic bij." In de luwte Na een ongemakkelijke presentatie in maart houdt Antwerp zijn nieuwe technische man buiten de pers. Overmars krijgt de rust en tijd om de nieuwe organisatie te leren kennen, veel te luisteren en een huis in de buurt te kopen. Dat is aan Overmars, die samen met zijn familie in het vastgoed zit, wel toevertrouwd. Bekijk hier de presentatie van Overmars bij Antwerp in maart:

'De Ajax-bladzijde wil ik achter me laten en hier een nieuw hoofdstuk beginnen' - NOS

"Hij werkt momenteel in de schaduw", weet Frank Dekeyser, die Antwerp volgt namens de krant Het Laatste Nieuws. "Dat doet hij zonder zich al te veel te profileren, ook intern niet. Hij is vroeg op de club, praat elke dag met de technische staf en de scouting, maar laat hen ook vrij." Van Bommel Na stille maanden van vooral aftasten, komt de eerste, grote zet van Overmars er dus aan. Dat de huidige trainer, Brian Priske, ondanks een doorlopend contract moet vertrekken, is geen verrassing. Dat zijn opvolger hoogstwaarschijnlijk Van Bommel heet, is dat wel. Zondag is de laatste competitiewedstrijd - Antwerp gaat als vierde eindigen en gaat daarmee de voorronde van de Conference League in - en daarna zal het officieel worden. Na ontslagen bij PSV en Wolfsburg krijgt Van Bommel een nieuwe kans van Overmars bij Antwerp.

Ook Nederlander Ulderink naar Antwerp Als Mark van Bommel, zoals verwacht, de nieuwe trainer wordt bij Antwerp krijgt hij Andries Ulderink als assistent. Ulderink leverde maandag zijn doorlopende contract bij FC Twente als rechterhand van Ron Jans in, na een verschil van mening over het beleid. Even later werd bekend dat Ulderink in Antwerp een nieuwe werkgever had gevonden. En dat wekte weer tot verbazing bij Twente, dat om opheldering vraagt bij de 52-jarige oefenmeester. Overmars kent Ulderink al vanaf zijn tijd bij Go Ahead Eagles en haalde hem later bij Ajax.

"Hij heeft nog niet veel bewezen als trainer, maar het feit dat Overmars hem naar hier haalt, geeft hem extra krediet", vertelt Hannes Van Gael van dagblad Gazet van Antwerpen. "Overmars heeft sportief gezien een geweldig cv. Als hij in Van Bommel gelooft, dan zullen de fans dat ook doen", denkt de journalist. En dat wordt beaamd door Dominik van Landeghem, woordvoerder van de Federatie van Antwerp Supportersclubs. "Van Bommel had als speler een carrière waar je een boek over kunt schrijven. Als trainer heeft hij nog niet veel bewezen. Maar als Overmars vertrouwen in hem heeft..." Zwoele zomer De verwachtingen van de transferzomer zijn in het Antwerpse hoger dan ooit. Van Overmars, de man die dankzij een uitstekend aan- en verkoopbeleid Ajax weer op de Europese kaart zette, worden haast wonderen verwacht. Gesteund door Paul Gheysens, de eigenzinnige eigenaar met een godsvermogen.

Paul Gheysens, de vermogende eigenaar van Antwerp - Pro Shots

Naast de naam van een Nederlandse trainer, worden ook Nederlandse spelers in verband gebracht met het Antwerp van Overmars. "Quinten Timber van FC Utrecht wordt ook hier genoemd", weet Van Gael. "Gheysens kickt op dat soort spelers, die later veel kunnen gaan opbrengen." Ook Dekeyser laat de naam van een Nederlander vallen als potentiele aanwinst. "Micky van de Ven. Van Bommel kent hem van Wolfsburg en de verdediging kan wel verjonging gebruiken. De verwachting is dat Overmars niet direct met miljoenen gaat smijten, maar slim investeert." Een Nederlandse overspoeling lonkt, ziet ook supporter Van Landeghen. "Er worden hier al grappen gemaakt dat we volgend jaar in oranje gaan spelen en Heineken gaan drinken in het stadion. Maar dat het Nederlanders zijn, is bijzaak. Als ze maar kennis van zaken hebben." Na Nainggolan nu Alderweireld? De grootste naam in de huidige selectie is Radja Nainggolan. De oud-speler van AS Roma en Internazionale heeft dertig interlands op zijn naam staan. Maar de fans willen meer, merkt journalist Dekeyser. "Er wordt gehoopt op een zwoele zomer. Iedereen verwacht wel iets van Antwerp volgend seizoen." Onlangs zat Toby Alderweireld naast Overmars op de tribune van Antwerp. De 33-jarige verdediger speelt tegenwoordig in Qatar en onderhoudt een goede band met Overmars, die hem in 2013 na drie titels met Ajax een stap liet maken naar Atlético Madrid.