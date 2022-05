Hoe Poetin een coup tegen hem haast onmogelijk heeft gemaakt

"Ik denk dat de kans op een coup groter is dan voor de oorlog", zegt Naunihal Singh, die zo'n 500 staatsgrepen onderzocht en auteur is van het boek Seizing Power. Volgens hem loopt het risico voor Poetin verder op naarmate de oorlog voor Rusland slechter gaat en de sancties steeds harder aankomen.

Bloedkanker, parkinson, dementie: over de gezondheid van president Poetin wordt volop gespeculeerd. Oekraïne beweert zelfs dat een Russische staatsgreep nadert - iets waar geen enkele informatie op wijst. De president heeft een coup nagenoeg onmogelijk gemaakt, maar de situatie is wel veranderd sinds de invasie van Oekraïne.

Toch beweert het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst dat een coup in Rusland onvermijdelijk is. Hij zei onlangs tegen Sky News dat Poetin "erg ziek en er mentaal en fysiek zeer slecht aan toe is" en dat hij de "naderende staatsgreep" onmogelijk kan tegenhouden.

Sinds 2016 is er ook de Nationale Garde, die direct verantwoording aflegt aan de president. Aan het hoofd staat Viktor Zolotov, voorheen bodyguard van president Jeltsin en een van Poetins nauwste vertrouwelingen. Dan is er nog de geheime dienst FSO, met naar schatting enkele tienduizenden agenten. Zij bewaken hooggeplaatste functionarissen, inclusief de president, zelf voormalig KGB-agent.

"Wie durft te beginnen over een staatsgreep als je weet dat je telefoon wordt afgeluisterd en je bewegingen worden gevolgd?", zegt Mark Galeotti, veiligheids- en Ruslandexpert. De veiligheids- en de inlichtingendienst houden elkaar zelfs in de gaten.

Als Kiev echt denkt dat er een coup aanstaande is, dan zou het juist in hun belang zijn te zwijgen.

Volgens Galeotti is dit een poging van Oekraïne om verdeeldheid te zaaien binnen de Russische elite. "Als Kiev echt denkt dat er een coup aanstaande is, dan zou het juist in hun belang zijn te zwijgen."

Kosten-batenanalyse

De Ruslandexpert denkt dat het veel slechter moet gaan met Rusland voordat Poetin moet vrezen voor zijn leiderschap. De top van de strijdkrachten, de veiligheidsdiensten en de oligarchen: zij maken volgens Galeotti steeds een kosten-batenanalyse.

"Veel van hen zouden Poetin graag zien vallen, maar momenteel is het risico om tegen de president in te gaan veel te groot. De vraag is hoe ze die afweging maken als Poetin ernstig ziek wordt, of als de economie instort."

'Ziek'

Hardnekkige geruchten stellen dat dit eerste scenario al het geval is. Een oligarch zou op geluidsopname hebben gezegd dat Poetin bloedkanker heeft. En een overgelopen KGB-agent beweert dat de 69-jarige president leidt aan parkinson en dementie.

Die speculatie wordt versterkt door video's waarop Poetin tijdens officiële momenten spastische bewegingen lijkt te maken met zijn rechterhand, of zich vastklemt aan een tafel en opvallend veel met zijn voeten wiebelt: