Wekdienst 21/5: Australiërs naar de stembus • Staking streekvervoer

Af en toe breekt de zon door, maar vaak overheerst bewolking. Het blijft droog en het wordt 16 graden aan zee en 20 graden in Limburg. Er waait overdag wel een stevige wind uit het westen.

Goedemorgen! In Australië wordt vandaag een nieuw parlement gekozen en de ChristenUnie houdt voor het eerst in twee jaar weer een fysiek congres met leden van de partij.

Wat heb je gemist?

Het ruimteschip waarmee Boeing astronauten naar het ISS wil gaan brengen is afgelopen nacht voor het eerst aangekomen bij het ruimtestation. De onbemande CST-100 Starliner koppelde om 02.28 uur Nederlandse tijd aan bij het ISS.

Het is een belangrijke stap voor Boeing. Een geslaagde onbemande testvlucht naar het ISS is een voorwaarde om astronauten voor NASA te mogen vervoeren. Een eerdere poging eind 2019 ging mis. Door een computerfout met de systeemklok kwam de capsule in een verkeerde baan terecht, waardoor de capsule het ISS niet meer kon bereiken.

Ander nieuws uit de nacht

Rijkswaterstaat betaalt 238 miljoen euro in geschil over Afsluitdijk: Het gaat om een schikking met het consortium Levvel voor extra werkzaamheden. Dit jaar is het 90 jaar geleden dat de bouw van de dijk werd afgerond en moest ook de renovatie voltooid worden, maar eind 2020 werd al duidelijk dat de renovatie langer zou duren.

Veel overlast door brand recyclingbedrijf Venray: Vanwege de zware rookontwikkeling werd een filiaal van McDonald's in de buurt gesloten. De gasten van een hotel wat verderop moesten binnenblijven.

Grens VS blijft voor asielzoekers gesloten na beslissing rechter: In 2020 voerde toenmalig president Trump de zogenoemde Title 42 in om de volksgezondheid in de VS te beschermen na het uitbreken van de coronapandemie. Begin vorige maand besloot president Biden Title 42 stop te zetten, maar een federale rechter heeft dat besluit nu geblokkeerd.

Kasparov en Chodorkovski aangemerkt als 'buitenlandse agenten': De oud-schaakkampioen en oligarch, beiden Kremlin-critici, hebben volgens de oppositie het stempel gekregen om hen te intimideren en hun invloed te beperken.

En dan nog even dit:

Reisblog Capture the Atlas organiseert ieder jaar een wedstrijd voor fotografen die op de mooiste wijze onze eigen Melkweg weten te fotograferen. Enkel het vastleggen van de kenmerkende nevel is al een uitdaging, omdat het kleinste beetje lichtvervuiling het zicht al verstoort. Verder is de Melkweg op het noordelijk halfrond alleen goed te zien van februari tot oktober en vanaf het zuidelijk halfrond van januari tot november.

Maar als er aan die voorwaarden is voldaan, ontstaan beelden die niets minder zijn dan kleine kunstwerken, zo blijkt uit de selectie met mooiste foto's die Capture the Atlas dit jaar kreeg toegestuurd.