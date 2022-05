Nyck de Vries heeft de gunfactor: 'Hij is altijd vrolijk, positief en energiek'

28 rondjes op het circuit van Barcelona in een krap uurtje trainingstijd. Dat is de oogst van het officiële debuut van Nyck de Vries in een Formule 1-weekend. De Fries, die in 2020 en 2021 al F1-testdagen afwerkte bij zijn werkgever Mercedes, nam bij achterhoedeteam Williams plaats in de cockpit van Alexander Albon. Vooralsnog eenmalig, maar zeker niet onverdienstelijk: hij noteerde de achttiende tijd en was een fractie sneller dan de andere Williams-piloot: Nicholas Latifi. De 27-jarige De Vries is de eerste om het belang van het scorebord te relativeren. "Zeker zo belangrijk is dat ik heb genoten. Dat vergeten we nog wel eens in het leven: genieten van het moment. Ik heb hier jaren naartoe geleefd. Het beviel goed." De toon is gezet Dat De Vries Latifi versloeg is weliswaar vooral voor de statistieken, maar het voedt wel de geruchten dat de positie van de Canadees wankelt. Eerder deze maand schreef een Canadese journalist dat Latifi na de zomerstop zijn cockpit bij Williams zou verliezen aan De Vries. Inmiddels zijn de scherpe randjes van dat verhaal ontkend en ingeslikt, maar de toon is gezet. Latifi - geplaagd door matige resultaten in de eerste vijf races - haalt in Barcelona zijn schouders op. "Het verbaast me dat dit soort artikelen zomaar worden gepubliceerd, zonder check of er iets van klopt. Het verhaal is nergens op gebaseerd. Ik heb gelezen dat ze mij gaan ontslaan. Ik lach er maar om. Ik ben er nog steeds hoor!" Latifi ontkent dat de vooralsnog eenmalige entree van De Vries de druk op hem verhoogt. "Het verandert voor mij weinig. Het is altijd nuttig om even een andere coureur in de auto te zetten. Dat levert altijd bruikbare informatie op waar we als team van profiteren."

Nyck de Vries in zijn Formule E-auto - EPA

Toch beseft iedereen in de F1-paddock dat De Vries over goede papieren beschikt om alsnog een racecockpit af te dwingen. De Vries zit op het vinkentouw: hij is als reserverijder van topteam Mercedes bij veel grandprixweekenden aanwezig en kan zo instappen als Lewis Hamilton of George Russell een keer wegvalt. Ook McLaren en Williams (allebei racend met Mercedes-krachtbronnen) kunnen hem inhuren. Autosportfederatie FIA zou de regerend Formule E-kampioen en Formule 2-kampioen van 2019 graag permanent in de koningsklasse zien. "Wie weet welke mogelijkheden er nog voor Nyck komen. Hij moet gewoon plezier maken als hij een kans krijgt en afwachten wat er verder gebeurt", zegt Max Verstappen. "Zo'n vrijdagtraining is een leuke mogelijkheid om je te laten zien en samen te werken met een team, hoewel er natuurlijk niks te winnen valt. Ik wens Nyck het allerbeste. We zijn goede vrienden en brengen in Monaco veel tijd samen door." Sympathisanten De Vries heeft niet te klagen over sympathisanten in de F1. Hij groeide in de karts en de opstapklassen op met coureurs die nu gevestigde namen zijn. "Nyck was in de karts bijna onverslaanbaar, ook omdat hij zo klein en licht was. We waren teamgenoten in de Formule 3 en raceten al tegen elkaar toen we dertien waren. Nyck was 'the hot kid' toen", herinnert Alex Albon zich. "Fijn en terecht dat hij deze kans krijgt." Albon (ex-teamgenoot van Verstappen) benadrukt dat het inzetten van De Vries ook waardevol is voor Williams. "Ik breng ervaring mee door mijn jaren bij Red Bull Racing; Nyck zit bij Mercedes in de simulator. Twee topteams waar we veel kan kunnen leren."

Nyck de Vries tijdens zijn Formule 1-debuut - ANP