Grens VS blijft voor asielzoekers gesloten na beslissing rechter

Een federale rechter in Louisiana heeft een besluit geblokkeerd van de regering Biden dat een einde moest maken aan het gesloten houden van de Amerikaanse grens voor migranten.

In 2020 voerde toenmalig president Trump de zogenoemde Title 42 in om de volksgezondheid in de VS te beschermen na het uitbreken van de coronapandemie. Landen over de hele wereld sloten toen hun grenzen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Begin vorige maand besloot president Biden Title 42 op 23 mei stop te zetten. Het CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, had bepaald dat de maatregel niet meer nodig is. Republikeinse gouverneurs van meer dan twintig staten, bezorgd over een mogelijke golf van migranten, stapten naar de rechter om de regel in stand te houden.

Onzekerheid

De federale rechter in Louisiana stelt hen nu in het gelijk. Volgens de rechter heeft het CDC verzuimd uit te leggen waarom de beslissing is genomen zonder de vereiste bezwaarprocedure.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in beroep tegen de beslissing. Door het besluit verkeren duizenden migranten in Mexicaanse grenssteden in onzekerheid over wanneer ze in de VS asiel kunnen aanvragen. Sinds de invoering van Title 42 zijn ongeveer 1,8 miljoen migranten en asielzoekers versneld de VS uitgezet.