Veel overlast door brand recyclingbedrijf Venray

Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Venray heeft gisteravond en vannacht veel overlast veroorzaakt. Vanwege de zware rookontwikkeling werd een filiaal van McDonalds in de buurt gesloten.

De gasten van een hotel wat verderop moesten binnenblijven. Ook werden de afritten van de A73 bij Venray-Noord afgesloten en gold er een snelheidsbeperking op die snelweg.

De brandweer werd even na 20.00 uur gealarmeerd over de brand in de 2500 meter grote loods. Het brandende materiaal werd met graafmachines naar buiten gereden zodat de brandweer het beter kon blussen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brandweer verricht metingen om te controleren hoeveel gevaarlijke stoffen er vrijkomen.