Commissarissen tegen kabinet: 'Pak nu regie bij asielcrisis'

Het kabinet moet nu de regie pakken bij de asielcrisis. Dat zegt Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe, ook namens de alle andere commissarissen van de provincies. Het is volgens Klijnsma nu aan het kabinet om te kijken wat waar kan wat betreft opvang.

Eind maart schreven de Commissarissen, samen met de veiligheidsregio's, een brief aan het kabinet, met de boodschap dat het zo niet langer gaat en dat het Rijk het mogelijk moet maken om gemeentes te verplichten asielzoekers op te vangen.

Ook deze week moest Klijnsma weer een paar keer de telefoon pakken om burgemeesters in Drenthe te verzoeken snel kortdurend opvang te verlenen. Dit vanwege het overvolle Ter Apel, waar mensen geen bed hadden om in te slapen. Die acute oplossingen zijn niet houdbaar, stelt ze: "Dat kan steeds maar voor een bepaalde tijd, want die hallen worden ook op een andere manier ingezet. Het is zo treurig. Mensen zijn gevlucht voor oorlog en geweld. Iedereen is van goede wil, maar er moet nu gewoon regie worden genomen."

In iedere gemeente is er volgens haar echt wel plek om een bestemming "om te toveren" tot een geschikte locatie. Daar heb je middelen voor nodig. "Het kabinet zegt gelukkig dat geld het probleem niet is. Maar in ons land hebben wij heel veel dingen gewoon zo strak geregeld dat het lastig is om zo'n pand echt beschikbaar te krijgen voor vluchtelingen."

Dat de situatie in de noodopvanglocaties slecht zijn, lieten asielzoekers in een noodopvang in Leeuwarden ons zien. Ze filmden binnen en vertelden ons over de omstandigheden waar ze met hun gezinnen in leven: