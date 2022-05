Rijkswaterstaat betaalt 238 miljoen euro in geschil over Afsluitdijk

Rijkswaterstaat heeft een schikking getroffen met het consortium Levvel voor extra werkzaamheden aan de Afsluitdijk. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het consortium 238 miljoen euro krijgt voor de extra werkzaamheden.

De renovatie van de afsluitdijk begon in 2018. Dit jaar is het 90 jaar geleden dat de bouw van de dijk werd afgerond. Het zou een feestelijk jaar moeten zijn, met een afgeronde renovatie, maar eind 2020 werd al duidelijk dat de renovatie langer zou duren.

Rijkswaterstaat had al sinds het begin van het project verkeerde informatie geleverd aan het consortium. Hierdoor moesten meerdere ontwerpen van het consortium aangepast worden. Naast betaling van het bedrag is besloten om de renovatie en versterking van de huidige spuisluizen en onderhoud ervan uit het contract te halen met Levvel.

Aanbesteding

De spuisluizen worden gebruikt om water af te voeren naar de Waddenzee. Deze opdracht zal opnieuw worden aanbesteed. Het geld dat hiermee zou moeten worden bespaard wordt deels ingezet voor het betalen van de 238 miljoen.

Wanneer het volledige project nu klaar is, is onduidelijk. Wel zegt Harbers dat "een groot deel" van de werkzaamheden van Levvel eind dit jaar moet zijn afgerond. Hoeveel de renovatie van de spuisluizen gaat kosten is nog niet duidelijk omdat die nog moet worden aanbesteed.