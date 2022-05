AS Roma verslaat Torino en dat levert Feyenoord de Europa League op

Feyenoord heeft zich vrijdagavond, zonder te spelen, geplaatst voor de groepsfase van de Europa League van komend seizoen. De Rotterdammers hebben dat te danken aan AS Roma, de tegenstander in de Conference League-finale, dat met 3-0 van Torino won en daardoor zesde is geworden in de Serie A.

Feyenoord had zich met de derde plaats in de eredivisie verzekerd van de voorronde van de Europa League. De zesde plaats in Italië is goed voor deelname aan de groepsfase. Ook de winnaar van de Conference League mag rechtstreeks naar de Europa League. Nu AS Roma al zo'n ticket in handen heeft, is ook de verliezer van de Conference League-finale bij voorbaat zeker van de groepsfase.

In Rotterdam zal dan ook met instemming zijn gereageerd op de zege van Roma, over vijf dagen de tegenstander in Tirana. Minder goed nieuws is misschien dat de Romeinen een uitstekende wedstrijd speelden, hoewel trainer José Mourinho een aantal spelers rust gaf, onder wie Rick Karsdorp.

Abraham in topvorm

Topschutter Tammy Abraham en de van een blessure terugkerende Leonardo Spinazzola stonden wel aan de aftrap. Abraham liet opnieuw zien dat zijn vizier op scherp staat. Na ruim een half uur kapte hij zich mooi vrij en schoot hij de 1-0 binnen. Nog voor rust maakte de Engelsman vanaf de strafschopstip zijn zeventiende treffer van het seizoen.

In de tweede helft nam Roma wat gas terug en kwam Karsdorp nog binnen de lijnen. In de 78ste minuut mocht Spinazzola vanaf de penaltystip nog de 3-0 binnenschieten.

Met een uitstekende generale repetitie op zak staat er nog één wedstrijd op het programma voor AS Roma: de Conference League-finale van 25 mei tegen Feyenoord.