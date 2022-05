Noodweer in Duitsland: zeker dertig gewonden in Paderborn

Door noodweer zijn in de Duitse stad Paderborn dertig tot veertig mensen gewond geraakt, van wie tien ernstige verwondingen hebben opgelopen. Volgens de politie werd de stad getroffen door een tornado, die ook aanzienlijke materiële schade aanrichtte. Veel wegen zijn onbegaanbaar en de stadsparken zijn afgesloten. Op een industrieterrein zijn daken weggewaaid en is plaatwerk en isolatiemateriaal kilometers ver door de lucht gevlogen. Ook het busverkeer is ontregeld en de spoorlijn van Paderborn naar Altenbeken is geblokkeerd. De politie vraagt iedereen thuis te blijven omdat het verkeer hulpdiensten hindert. Ook zou het op veel plekken in de stad nog niet veilig zijn. Beelden van het noodweer in Paderborn:

Ook in het nabijgelegen Lippstadt is zware schade gemeld. Persbureau DPA meldt dat ongeveer 120 zwemmers gestrand waren in een recreatiebad in Lippstadt omdat omgevallen bomen de ingang blokkeerden. De brandweer kon hen uiteindelijk bevrijden. Beelden uit Lippstadt: