Geen rankingpunten voor Wimbledon na weren Russen en Belarussen

"Als er niets verandert, zien wij tot onze grote spijt geen andere mogelijkheid", schrijft de ATP in een verklaring. "Discriminatie door individuele toernooien door spelers uit bepaalde landen de toegang te weigeren, is voor ons niet acceptabel. Dit ondermijnt onze principes."

Wimbledon diep teleurgesteld

De Wimbledon-organisatie zegt in een reactie diep teleurgesteld te zijn over het afnemen van de rankingpunten. "Het besluit van de ATP en de WTA is disproportioneel in de context van de uitzonderlijke en extreme situatie en schadelijk voor alle proftennissers", aldus een verklaring.

De organisatie wijst erop dat het besluit om Russen en Belarussen te weren is genomen in lijn met het standpunt van de Britse regering. "We willen niet dat succes op Wimbledon ten goede komt aan de propagandamachine van het Russische regime", zo meldt de organisatie.

Wimbledon zegt zich op nadere stappen te beraden en in overleg te zijn met de andere grandslamtoernooien. Op Roland Garros, dat maandag begint, zijn Russen en Belarussen wel van de partij. De organisatie van de US Open heeft zich nog niet uitgesproken.