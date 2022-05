Zware knieblessure kost handbalinternational Nusser vermoedelijk het EK

Larissa Nusser mist vermoedelijk het komende EK handbal, dat in november plaatsvindt. De 22-jarige international liep tijdens een wedstrijd van haar Deense club Odense HC een zware knieblessure op en moet geopereerd worden aan haar kruisband.

Nusser viel woensdag uit in de halve finale van het landskampioenschap tegen Herning, nadat ze haar knie had verdraaid. Volgens haar club is ze voor onbepaalde tijd niet inzetbaar. Het herstel van een kruisbandoperatie duurt normaal gesproken minimaal negen maanden.

De Limburgse maakte deel uit van de Nederlandse ploeg die in 2019 de wereldtitel veroverde. Ze speelde tot nu toe 48 interlands.

Ook Wester en Abbingh weggevallen

Het is voor bondscoach Per Johansson in korte tijd al de derde speelster die wegvalt. Hij moet het de komende tijd ook zonder Lois Abbingh en keepster Tess Wester doen. Beiden zijn zwanger.