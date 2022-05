Het wonder van De Toekomst blijft uit: Twente Vrouwen voor achtste keer kampioen

KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee had vorige week de schaal al meegenomen naar Enschede. FC Twente deed tegen PSV wat het moest doen (3-0 zege), maar omdat Ajax won op bezoek bij Feyenoord (1-4) werd het officiële kampioensfeestje van FC Twente nog even uitgesteld.

FC Twente, dat al jaren het vrouwenvoetbal in Nederland domineert, werd voor de achtste keer in veertien jaar kampioen. Voor Robert de Pauw betekende de titel een mooi afscheidscadeau. De trainer van FC Twente besloot eerder dit jaar om af te zwaaien, omdat hij de echte klik met de selectie miste.

FC Twente heeft de titel in de Vrouwen Eredivisie geprolongeerd. De Tukkers bogen vrijdag tegen directe concurrent Ajax een 0-2 achterstand om naar 3-2 en sloten het seizoen af in stijl.

Ajax kon theoretisch nog over FC Twente heen als het in een direct duel met de Tukkers met 10-0 of meer zou winnen. Ondanks een goede start kwamen de Amsterdammers daar op De Toekomst nooit bij in de buurt.

De nummer twee van de eredivisie kende via Romeé Leuchter (1-0) en Chasity Grant (2-0) een uitstekende start, maar daarna stokte de productie. Toen Anna-Lena Stolze de aansluitingstreffer voor haar rekening nam was de Amsterdamse hoop op een wonder vervlogen.

Topscorer

Elena Dhont en Kim Everaerts bezorgden FC Twente in de slotfase zelfs nog de winst en dus kon het feestje gevierd worden. Gek genoeg wist Fenna Kalma niet te scoren, maar de FC Twente-aanvalster mag niet onbenoemd blijven bij het kampioenschap van FC Twente. Met 33 doelpunten werd ze met grote afstand topscorer van de eredivisie.