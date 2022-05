De Vries na testdebuut Formule 1: 'Zal niet ontkennen dat ik de nodige zenuwen had'

Onder toeziend oog van zijn familie leverde De Vries een prima debuut af, hoewel hij het gevoel had dat er nog veel meer had ingezeten dan de achttiende plek.

"Ik zal niet ontkennen dat ik de nodige zenuwen had, vanochtend en tot het moment dat we eindelijk de baan op mochten. Wat natuurlijk heel erg logisch is", aldus De Vries. "Maar als je uiteindelijk in de auto zit, de motor start, je vizier dichtdoet en de pitstraat uitrijdt, dan ben je in je vertrouwde omgeving, alleen met de auto. En dan ga je op je intuïtie en je gevoel af."

De 27-jarige Nederlander kwam op de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje tot de achttiende tijd. Hij was daar tevreden mee en moest toegeven dat de spanning van tevoren groot was.

Het was een bijzondere week voor Nyck de Vries. Zondag won de regerend wereldkampioen in de Formule E nog de ePrix in Berlijn, vrijdag maakte hij in Barcelona zijn testdebuut in de Formule 1 voor Williams.

"Ik ben tevreden met wat ik heb kunnen laten zien. Het is altijd moeilijk, je kent de auto en de banden niet. En dit jaar is er een hele nieuwe generatie auto's en nieuwe reglementen. Maar het is interessant om een keer de real life-ervaring mee te maken. En ik denk dat ik gewoon een solide job heb gedaan."

De Vries was zelfs een fractie sneller dan Williams-teamgenoot Nicholas Latifi, maar daar hecht de Vries niet al te veel waarde aan. "We leven in een competitieve wereld en in sport, en zeker de Formule 1, is dat je eerste referentie. Het was mooi, maar je krijgt er geen prijs voor."

Zijn naam wordt genoemd

De Vries voelt zich in ieder geval thuis in de Formule 1-wereld en als wereldkampioen in de Formule E en de Formule 2 wordt zijn naam geregeld genoemd. De Nederlander was ook al twee keer voor Mercedes actief als testrijder, na afloop van een seizoen. Zit er misschien in de nabije toekomst een echt stoeltje voor hem in?

"Ik denk zeker dat ik hier niet misplaatst zou zijn, het voelt ook wel een beetje als mijn wereld. Maar er komt meer bij kijken. Je hebt ook een beetje timing en geluk nodig. Het moet samenvallen, dus dat is buiten mijn controle om. Ik ben dankbaar voor wat ik wel heb en daar beleef ik heel veel plezier aan. Maar dit blijft natuurlijk wel het toppunt van onze sport. De toekomst zal het leren."