NAC definitief verkocht aan groep ondernemers uit Breda

NAC Breda is definitief verkocht aan de groep lokale ondernemers NAC=Breda. De raad van commissarissen van de huidige eigenaren zijn vandaag akkoord gegaan met de verkoop van de aandelen.

Volgens Omroep Brabant betaalt NAC=Breda zeven miljoen euro voor de voetbalclub. Daarnaast zetten de nieuwe eigenaren een investeringsfonds op van minimaal vijf miljoen euro. Dit fonds is bedoeld om op de lange termijn van NAC een gezond bedrijf en stabiele middenmoter in de eredivisie te maken.

Op korte termijn zullen de aandelen worden gecertificeerd en ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Dat gebeurt onder andere omdat de nieuwe aandeelhouders hiermee de zeggenschap teruggeven aan de club. Zij willen zich niet met lopende en beleidszaken bezighouden, waardoor NAC weer baas in eigen huis wordt.

'Einde aan onzekere tijden'

Met de verkoop komt een einde aan een maandenlange soap rond de overname van de Bredase club. Sinds NAC vorig jaar juni in de etalage werd gezet, verdween tot drie keer toe een koopovereenkomst in de prullenbak. Zo werd de verkoop aan de City Football Group, het voetbalconcern waar onder meer Manchester City onder valt, in april tegengehouden door aandeelhouder Stichting NOAD, die het prioriteitsaandeel bezit.

De raad van commissarissen wilde met de goedkeuring een einde maken aan "aan de huidige onzekere tijden voor personeel, sponsoren en onze trouwe supporters". "Gezien bovenstaande geven wij goedkeuring aan de voornoemde koper en diens plannen", schrijft de raad in een verklaring.

De overname van de aandelen moet financieel nog wel goedgekeurd worden door de KNVB. Het proces wordt op verzoek van de huidige aandeelhouders begeleid door algemeen directeur Mattijs Manders. De dagelijkse leiding is hem wel ontnomen.