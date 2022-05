Eerste geval van apenpokken in Nederland vastgesteld

In Europa zijn nu meer dan honderd bevestigde of verdachte gevallen bekend. Ook in de VS, Canada en Australië zijn gevallen van apenpokken bevestigd.

Eerder vandaag zei het RIVM al dat er in Nederland meerdere verdachte gevallen worden onderzocht. Volgens directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektenbestrijding zou het raar zijn als het virus hier niet zou opduiken, terwijl dat in andere West-Europese landen al wel het geval is.

Het RIVM verwacht dat er in Nederland nog meer mensen besmet geraakt kunnen zijn. Na het weekend volgt een update over eventuele nieuwe bekend geworden besmettingen.

Vanmiddag is voor het eerst bij een patiënt in Nederland apenpokken vastgesteld, zegt het RIVM. Onderzoekers toonden met een PCR-test aan dat deze persoon de ziekte heeft.

Apenpokken

Apenpokken werd voor het eerst vastgesteld bij apen in 1958, vandaar de naam. Het virus is een zoönose, wat betekent dat het van dier op mens kan overgaan. Bij de mens werd apenpokken voor het eerst in 1970 geconstateerd in de Democratische Republiek Congo. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt het virus vooral door knaagdieren overgebracht.

Het virus kan binnendringen via de slijmvliezen in de mond, neus of ogen en via open wondjes, schrijft het RIVM. Het virus kan zich ook verspreiden via druppels uit blaasjes of uit de mond-keelholte, maar niet via zwevende druppeltjes in de lucht.

De ziekte begint vaak met griepachtige klachten als koorts, hoofdpijn en moeheid. Na 1 tot 3 dagen volgt een uitslag die meestal in het gezicht begint en die daarna over het hele lichaam verschijnt. Deze uitslag begint met vlekken die overgaan in blaasjes. Na het indrogen van de blaasjes blijven korsten over die uiteindelijk na 2-3 weken van de huid afvallen.