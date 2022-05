Vitillo wint tweede etappe Ronde van Burgos, Kopecky is leiderstrui kwijt

De tweede rit in de Ronde van Burgos is gewonnen door Matilde Vitillo. De Italiaanse was in de etappe over 128 kilometer de snelste van een groep van zeven. In de sprint bleef ze de Nederlandse Nina Buysman maar nipt voor. De Colombiaanse Jennifer Ducuara nam de leiderstrui over van Lotte Kopecky.

Met nog 95 kilometer te gaan gingen zeven rensters ervandoor. In die groep zaten met Buysman en Maake Coljé twee Nederlandse rensters. Zij werden vergezeld door Ducuara, Vitillo, Lara Vieceli, Nora Jencusová en Aranza Villalón.

Na de enige twee klimmetjes van de dag hadden ze nog een ruime voorsprong op het peloton en met nog twintig kilometer te gaan was de marge vier minuten. De voorsprong verdween in rap tempo, maar uiteindelijk bleven de vluchters het peloton nog net enkele seconden voor.

Nieuwe leider

Met nog twee etappes te gaan heeft Ducuara, de nieuwe leider in het algemeen klassement, een voorsprong van zes seconden op nummer twee Kopecky. Nina Kessler is de best geklasseerde Nederlandse op de zesde plaats. Ook zij heeft zes seconden achterstand op Ducuara.