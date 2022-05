NVWA neemt twee dwergzijdeaapjes in beslag in Tilburg

De politie heeft samen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in Tilburg bij iemand thuis twee dwergzijdeaapjes in beslag genomen. Het is in Nederland verboden om apen als huisdier te houden.

Volgens de NVWA waren de aapjes gezond en verkeerden ze in goede conditie. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt, meldt Omroep Brabant. Het is onduidelijk hoe de Tilburger aan de dieren is gekomen. Dwergzijdeaapjes komen in het wild alleen voor in Zuid-Amerika.

De aapjes zijn overgebracht naar een tijdelijke opvanglocatie.

Heel sociale dieren

Volgens Peter de Haan van Stichting AAP komt het niet vaak voor dat er primaten bij iemand thuis worden gevonden. "Het maakt niet uit of het een klein aapje of een gorilla is, het mag niet", zegt hij tegen de lokale Omroep Tilburg. "Particulieren kunnen thuis niet de zorg bieden die primaten nodig hebben."

Als ze in beslag worden genomen, wordt de opvang of de Nederlandse staat vaak de eigenaar. Terugkeren naar de natuur is zelden een optie, vertelt De Haan.

"Ze zijn vaak in gevangenschap gefokt en stammen af van gefokte ouders. Als ze teruggezet worden in de natuur, zijn ze eigenlijk kansloos." Daarom eindigen apen die door particulieren zijn gehouden vaak in een reservaat of dierentuin. "Primaten zijn heel sociale dieren, dus het moet een plek zijn waar ze samen met soortgenoten kunnen zijn en de ruimte hebben."