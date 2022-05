In een moordend tempo zette het peloton de achtervolging in, maar het kwartet voorin werkte goed samen en bleef tot het einde doorbeuken. Het zorgde voor een zenuwslopende slotfase, waar de dappere kopgroep zich 500 meter voor de finish toch moest overgeven.

In de massasprint die volgde was Démare de sterkste. Bauhaus kwam heel dichtbij, maar redde het net niet. Het was alweer de derde ritzege van Démare in deze Giro d'Italia.