RIVM onderzoekt mogelijke gevallen van apenpokken in Nederland

Het RIVM heeft enkele mogelijke gevallen van apenpokken in Nederland in onderzoek. De monsters worden momenteel in een laboratorium onderzocht, de uitslag is nog niet binnen.

Voor het RIVM is het eventueel opduiken van het virus in Nederland geen verrassing. Directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektenbestrijding zou het raar vinden als dat hier niet gebeurt, terwijl dat in andere West-Europese landen al wel het geval is.

Meldingsplicht

Het RIVM wil dat er een meldingsplicht komt voor artsen en ggd-medewerkers bij wie zich een patiënt met apenpokken heeft gemeld. Een advies daarover is naar de minister Kuipers van Volksgezondheid gegaan.

Net als met corona is gebeurd, kan zo'n patiënt in isolatie worden geplaatst. Ook kan dan een bron- en contactonderzoek worden gestart. Nauwe contacten moeten dan mogelijk tot drie weken in quarantaine. Dat is de incubatietijd van het virus.

"We moeten alle maatregelen nemen om het virus nu in het beginstadium de kop in te drukken", zegt Van Dissel.