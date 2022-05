Ondanks interesse Feyenoord verlengt doelman Zoet contract bij Spezia

Dat elfvoudig Oranje-international Zoet langer bij de huidige nummer zestien van de Serie A blijft, is op het eerste gezicht opmerkelijk. Hij kwam zowel vorig seizoen als in de huidige jaargang niet verder dan zeven competitiewedstrijden.

Vanwege zijn transfervrije status gold Zoet als een interessante optie voor Feyenoord, dat op zoek is naar een ervaren stand-in achter Justin Bijlow. De Israëliër Ofir Marciano maakte dit seizoen niet altijd een betrouwbare indruk onder de lat.

Jeroen Zoet heeft zijn contract bij het Italiaanse Spezia verlengd tot de zomer van 2024. De voormalig doelman van PSV werd de laatste weken in verband gebracht met een overgang naar Feyenoord.

Ervaring Zoet belangrijk voor Spezia

"Ik ben erg blij met deze contractverlenging", verklaart de 31-jarige Zoet desondanks. "Mijn familie en ik zijn hier echt gelukkig, we voelen ons thuis en ik ben klaar om de toekomstige sportieve uitdagingen aan te gaan."

En hoewel hij maar weinig aan spelen toe kwam bij de laagvlieger in de Serie A, is ook Spezia-voorzitter Philip Platek erg tevreden met het langere verblijf van Zoet. "Jeroen is een voorbeeldig professional met een grote staat van dienst. Zijn ervaring zal van fundamenteel belang zijn voor de groei van onze jonge talenten."