Leclerc het snelst, Mercedes verrast, De Vries maakt testdebuut in vrije trainingen

Charles Leclerc heeft bij zowel de eerste als de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje de snelste tijd gereden. Max Verstappen kwam tot respectievelijk de derde en de vijfde tijd.

Ferrari-coureur Leclerc is de leider in het WK-klassement, voor Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen was in zowel de eerste als de tweede sessie 0,336 langzamer dan Leclerc.

Verrassend was het presteren van beide Mercedes-wagens in de tweede vrije training. George Russell noteerde de tweede tijd en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton de derde tijd.

Mercedes presteert dit seizoen nog bepaald niet optimaal, mede doordat de wagens bij hoge snelheid veel last hadden van hobbelen en stuiteren, het zogeheten porpoising. Daar is de laatste tijd aan gewerkt door de renstal, en mogelijk met succes: in Barcelona bleken Russell en Hamilton op de rechte stukken ineens het snelste van iedereen.

De Vries debuteert

Tijdens de eerste testsessie meldden zich drie nieuwkomers op het Circuit de Catalunya: Nyck de Vries in zijn Williams en de talentvolle Jüri Vips van Red Bull Racing debuteerden in een vrije training in de Formule 1 en ook de ervaren reserverijder Robert Kubica van Alfa Romeo liet zich zien.