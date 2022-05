De Vries maakt meeste kilometers bij testdebuut F1, Ferrari domineert training

Ferrari heeft in Barcelona de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje gedomineerd. Max Verstappen, die in 2016 op het Circuit de Catalunya zijn eerste Formule 1-race won, klokte in zijn Red Bull de derde tijd.

Verstappen leek overigens tijdens de training op weg naar een pijlsnelle tijd, maar werd door de drukte op circuit gehinderd om voor een toptijd te gaan.

In Barcelona meldde zich tijdens de eerste testsessie drie nieuwkomers op het circuit: Nyck de Vries in zijn Williams en de talentvolle Jüri Vips van Red Bull Racing debuteerden in een vrije training in de Formule 1. Ook de ervaren reserverijder Robert Kubica van Alfa Romeo zich liet zien.

Het is de verwachting dat de reguliere rijders Sergio Pérez (Red Bull Racing), Alexander Albon (Williams) en Guanyu Zhou (Alfa Romeo) tijdens de tweede training weer achter het stuur zitten.

Meeste testronden voor viertal

De Vries maakte in de eerste training met Verstappen, George Russell, en Yuki Tsunoda de meeste testronden: 28. De Vries kwam niet verder dan de achttiende tijd.

Positief voor de Nederlandse wereldkampioen in de E-series van 2021: hij noteerde een snellere tijd dan zijn Canadese ploeggenoot Nicholas Latifi, die de negentiende plaats noteerde.