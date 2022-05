Verstappen jaagt in Barcelona afgeslankt op nieuwe hattrick

"Barcelona is een circuit dat voor ons weinig geheimen heeft omdat we er zoveel testen" beaamt Verstappen. "Anders dan in Miami -waar alles nieuw was- kunnen we dus vertrouwen op een berg data om onze auto optimaal af te stellen."

Het Circuit de Catalunya leent zich op papier prima voor een probleemloos weekend. De baan is bekende kost voor de F1-teams omdat ze er allemaal duizenden rondjes hebben afgelegd. Ook de huidige auto's beleefden op dit circuit hun vuurdoop tijdens de wintertest in februari.

De 24-jarige Nederlander doelt op een mislukte trainingsdag in Miami. Zijn renstal Red Bull Racing heeft met de RB18 een pijlsnel wapen in handen, maar de nieuwe auto blijkt kwetsbaar. Verstappen won weliswaar drie van de vijf grand prixs, maar viel ook twee keer uit. "We maken het onszelf nog te moeilijk. We hebben een clean weekend nodig."

"Miami was een geweldig weekend", blikt Verstappen terug op de vorige grand prix, waar hij vanaf de derde startplek afrekende met beide Ferrari's. "Ik hoop dat we op die voet door kunnen gaan. Alleen wil ik nu graag een echt goed, vlekkeloos weekend. Dus inclusief de vrijdag."

Dankzij twee grandprixzeges op rij heeft Max Verstappen het gat net WK-leider Charles Leclerc (Ferrari) flink gedicht. In Barcelona aast de regerend wereldkampioen op een hattrick. Dat lukte hem in zijn Formule 1-carrière al een keer. In 2021 won Verstappen drie races op rij in Frankrijk, Stiermarken en Oostenrijk.

De Monegask vreest rivaal Red Bull Racing. "Als zij in het huidige tempo doorgaan, wordt het een lastig verhaal. Ze hebben een hogere topsnelheid, maar ook in langzame bochten liggen ze beter. We moeten voortdurend aan de bak om hen bij te benen."

Het verbeteren van de nieuwe auto's is een ratrace die nog een half jaar doorgaat en eindigt met de apotheose in Abu Dhabi. "Het team dat dat het beste is met het doorontwikkelen wordt kampioen", voorspelt WK-leider Leclerc.

Toch wordt het een uitdagend weekend voor de renstallen. Barcelona is namelijk traditioneel ook de eerste race waar de nieuwe auto's van grote updates worden voorzien. Sommige teams omschrijven hun auto zelfs als de 2.0-versie van het origineel. In sommige gevallen is het duidelijk zichtbaar: zo oogt de Aston Martin opeens als een RB18 in een British Racing green-jas.

Leclerc vestigt zijn hoop op de -grotendeels onzichtbare- updates bij Ferrari. "We hebben hier veel nieuwe dingen op de auto. Ik heb vertrouwen dat we terug kunnen slaan. De afgelopen races was Red Bull ons de baas, maar we zitten erg dicht bij elkaar. We hoeven maar een piepklein beetje extra snelheid te vinden. Dan wordt ons leven een stuk eenvoudiger, maar iedereen boekt terreinwinst."

Verstappen: geen grote updates

Verstappen zegt zijn RB18 nog niet wemelt van nieuwe onderdelen. De grootste winst is volgens hem geboekt op de weegschaal. "We hebben geen echt grote updates, maar de auto is wel een klein beetje afgeslankt. Een kleine gewichtsafname. Hij was een beetje te dik."

Ook andere teams doen verwoede pogingen hun auto's een paar kilo lichter te maken, in de hoop dat het hun rondjes Barcelona een tiende sneller maakt. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez is optimistisch. "Onze auto is nu heel anders dan tijdens de wintertest die we hier afwerkten. Hij is nu veel beter, maar pas in de kwalificatie weten we of we net zoveel vooruitgang hebben geboekt als de concurrentie."

Met die concurrentie doelt de Mexicaan vooral op Ferrari. "Ik ben benieuwd hoe groot de stap is die zij hier gaan zetten. Ons doel is een 1-2 in de race, net als op Imola. Dat kan. Daar ben ik van overtuigd, maar alleen als we de betrouwbaarheid voor elkaar krijgen. In Miami baalde ik enorm."

"Het podium lag achter Verstappen en Leclerc voor het grijpen, maar door een motorstoring kon ik Carlos Sainz (Ferrari) niet aanvallen. Een gemiste kans. Het overkomt ons nog te vaak en kost veel punten."