Zuid-Nederland zet zich schrap voor noodweer

De NS heeft de dienstregeling aangepast , in afwachting van noodweer vanmiddag: sinds 13.00 uur rijden er geen intercity's meer tussen Sittard en Heerlen, stoptreinen blijven voorlopig wel rijden. Eerder vandaag gaf het KNMI al de waarschuwing code oranje uit voor de provincie Limburg, omdat de kans daar groot is op wateroverlast, blikseminslag, zware windstoten en hagelstenen van zo'n 2 centimeter.

Over het zuidoosten van het land trekken zware onweersbuien met windstoten van meer dan 100 kilometer per uur en hagelstenen. Volgens Weeronline kan in het zuiden van Limburg tot 60 millimeter neerslag vallen.

Stevige #onweersbuien in het zuidoosten van het land. Tot 16 uur #codeoranje in het zuiden van #Limburg vanwege zeer zware #windstoten van ruim 100 km/u, #hagel en zware #regenval . #Codegeel in Noord-Brabant en Gelderland https://t.co/0qKIwDGADX pic.twitter.com/x63HZNNLpk

De test- en vaccinatielocaties van de GGD in Venlo en Echt zijn vrijdagmiddag gesloten, en verschillende basisscholen lieten hun leerlingen al vanaf 13.00 ophalen. In Maastricht is besloten om de jaarlijkse kermis een groot deel van de middag dicht te houden: die gaat niet om 13.00 uur, maar naar verwachting pas vanaf 17.00 uur open. Dat geldt ook voor de kermis in Nederweert-Eind, die eigenlijk al om 15.00 uur zou openen.

Naar verwachting is rond 16.00 het ergste noodweer voorbij, ook in Limburg.