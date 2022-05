Dak van huis in Beek gewaaid, code oranje in Limburg voorbij

In Beek in Zuid-Limburg is het dak van een huis weggewaaid. Dat huis staat mogelijk op instorten. In diezelfde straat zijn ook de daken van andere huizen beschadigd, zegt een woordvoerder van de brandweer. Verder hebben auto's schade opgelopen door rondvliegende dakpannen. Een buurtbewoner kreeg een deel van het dak in zijn tuin:

Voor de bewoners van de straat zal opvang geregeld worden, aldus de woordvoerder, die het noodweer in de regio "kort en hevig" noemt. "Het is heel onvoorspelbaar, momenteel schijnt de zon en is het 20 graden." Ook in het naburige Spaubeek is er veel schade aan huizen en auto's. Ook zijn er bomen omgewaaid:

De meeste meldingen komen uit de regio Beek, Spaubeek, Schinnen en Sittard-Geleen, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In korte tijd is daar veel regen gevallen. Code oranje in Limburg is inmiddels beëindigd, meldt het KNMI. In het zuidoosten trekken de komende uren nog wel enkele buien over met kans op onweer en windstoten.

#Codeoranje voor Limburg is beëindigd. In het zuidoosten trekken de komende uren nog wel enkele buien over met kans op #onweer en #windstoten. #knmiwaarschuwing https://t.co/HoHbAnuNGG pic.twitter.com/YnNuyIEEDx — KNMI (@KNMI) May 20, 2022

Code oranje gold in Limburg vanwege de waarschuwing voor zware onweersbuien met windstoten van meer dan 100 kilometer per uur en hagelstenen. De NS heeft de dienstregeling aangepast in afwachting van het noodweer: sinds 13.00 uur rijden er geen intercity's meer tussen Sittard en Heerlen, stoptreinen blijven voorlopig wel rijden.

Vooral ten zuiden van Roermond wordt het "gevaarlijk weer", zegt weervrouw Willemijn Hoebert. Ook Noord-Brabant en Gelderland moeten rekening houden met harde windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Voor die provincies geldt code geel. De rest van Nederland heeft weinig te vrezen van het weer, zegt het KNMI: