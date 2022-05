Vanavond op tv: Oplossing opvang asielzoekers? • Voorjaarsnota rond? • Stad in oorlog: Kryvyi Rih

Structurele oplossing opvang asielzoekers?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan de opvang van asielzoekers niet aan. De opvang in Ter Apel is overvol. Het kabinet kijkt naar andere opvangmogelijkheden, vandaag komt daar mogelijk nieuws over. De asielzoekerscentra in Nederland zitten al langer overvol en er zijn onvoldoende extra plekken bij gemeenten. We zijn in Leeuwarden waar ze Ter Apel een tijdje terug te hulp schoten, en uit Den Haag het laatste nieuws.