Apenpokken verspreidt zich verder: eerste gevallen in België en Duitsland

Een tweede geval van het apenpokkenvirus werd vannacht gediagnosticeerd op ons labo in Leuven in een staal van een man uit Vlaams-Brabant. Mensen die bij zichzelf letsels zoals op deze foto herkennen, kunnen best contact opnemen met hun arts. pic.twitter.com/ptGbQ9jAPf

De ziekte kan levensbedreigend zijn; in de Democratische Republiek Congo sterft 10 tot 11 procent van de mensen die ermee besmet zijn, zegt Van Ranst. In een aantal West-Afrikaanse landen gaat het om 1 procent. "Maar je neemt aan dat dat getal veel kleiner gaat zijn in landen met westerse geneeskunde."

Bij de mens werd apenpokken voor het eerst in 1970 geconstateerd in de Democratische Republiek Congo. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt het virus vooral door knaagdieren overgebracht.

Apenpokken werd voor het eerst vastgesteld bij apen in 1958, vandaar de naam. Het virus is een zoönose, wat betekent dat het van dier op mens kan overgaan.

Volgens viroloog Marion Koopmans van Erasmus MC is er wel enige reden tot zorg. Ze noemde de snelle verspreiding gisteren "heel ongebruikelijk". Het is mogelijk dat het virus makkelijker overdraagbaar is geworden, zegt Koopmans. Mogelijk is het een verbinding aangegaan met het veel besmettelijker pokkenvirus. "Dus we hebben snel meer informatie nodig."

In Europa en de VS zijn de meeste patiënten mannen die seksueel contact met mannen hebben. Gezondheidsautoriteiten zoeken uit of bepaalde risicogroepen moeten worden gewaarschuwd, schrijft het RIVM.