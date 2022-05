Hoge Raad in spaartaks-zaak: geen verplichte compensatie voor iedereen

Spaarders die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt bij de Belastingdienst hoeven niet gecompenseerd te worden voor de vermogensbelasting die zij de afgelopen jaren betaald hebben. De Hoge Raad heeft geoordeeld in het nadeel van een spaarder in een zaak die daarover was aangespannen.

Wat is er mis met de spaartaks?

Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat de zogenoemde vermogensrendementsheffing, de heffing in box 3, in strijd is met de wet voor in ieder geval de jaren 2017 en 2018. De overheid mocht geen gebruik maken van een fictief rendement over het vermogen. Want de fiscus veronderstelt, afhankelijk van de omvang van het vermogen, dat een deel daarvan wordt gespaard en een ander deel belegd. Dat wordt ook wel de vermogensmix genoemd.

Maar de daadwerkelijke behaalde rendementen zijn bij mensen die veel geld op hun spaarrekening hebben staan een stuk lager, waardoor de belastingaanslag hoger is dan wat zij aan rendement behalen. De Hoge Raad oordeelde dat dit in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod, omdat iemand zelf de keuze moet kunnen maken wat hij met zijn vermogen doet.

Daardoor moest de Belastingdienst in ieder geval de aanslagen van alle belastingbetalers die bezwaar maakten tegen dit fictieve rendement opnieuw beoordelen op basis van het werkelijke rendement. Een van de zaken van vandaag was aangespannen door iemand die eerder geen bezwaar had gemaakt.