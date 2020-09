AZ strikt Letschert en verhuurt Ouwejan aan Udinese

AZ heeft zich versterkt met Timo Letschert. De 27-jarige centrale verdediger is akkoord over een driejarig contract in Alkmaar. Hij was transfervrij. AZ laat tegelijkertijd Thomas Ouwejan vertrekken. De 23-jarige linksback wordt verhuurd aan Udinese.

Letschert speelde in Nederland voor FC Groningen, Roda JC en FC Utrecht en werd in 2016 door Utrecht verkocht aan het Italiaanse Sassuolo. Afgelopen seizoen was hij actief voor Hamburger SV.

Optie tot koop voor Udinese

Thomas Ouwejan gaat voor een jaar op huurbasis naar Serie A-club Udinese, dat een optie tot koop heeft bedongen. De verdediger genoot zijn opleiding bij AZ en debuteerde in 2015 in de hoofdmacht. Zijn contract in Alkmaar loopt tot medio 2023.