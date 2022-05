Leven in plaats van overleven, dankzij de Streetwise Cycle Race voor kwetsbaren

Het is een gemêleerd gezelschap, dat zich opstelt bij de startlijn van het kletsnatte wegparcours op Sportpark Sloten in Amsterdam. Mannen en vrouwen, sommigen in wieleroutfit, anderen in spijkerbroek. Een dame staat startklaar met een stadsfiets, op de bagagedrager een krat met daarin haar hond.

Allemaal doen ze mee aan de Streetwise Cycle Race, een wegwedstrijd bedoeld voor mensen in kwetsbare situaties. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die dak- of thuisloos zijn, kampen met eenzaamheid, psychische problemen of verslaving.

Even daarvoor heeft initiatiefnemer Peter de deelnemers toegesproken, staand op een tafel in het clubhuis van WV Amsterdam. Hij weet hoe het is om op straat te moeten leven. Binnenkort hoopt hij een huis op zijn eigen naam te hebben en daarmee een traject af te ronden dat 10 jaar heeft geduurd.

Daarbij heeft het wielrennen hem enorm geholpen. "Ik kom ook van de straat af, heb een fiets gekocht en ben steeds meer gaan fietsen. Het zorgt ervoor dat je even uit de sleur bent, dat je even wat anders aan je hoofd hebt."