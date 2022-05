Miedema verlengt contract bij Arsenal en laat wereldtop nog even links liggen

Echter is Miedema nog niet klaar bij Arsenal en andersom dus ook niet. Op Twitter had de Engelse club, tweede in de Women's Super League dit seizoen, genoeg aan enkel een emoji van een geit (wat staat voor GOAT: Greatest of All Time) om aan te geven dat de topscorer nog even blijft.

"Ik denk dat het mooiste aan het voetbal is om met een team en met mensen om je heen iets op te bouwen waar je echt bij wil horen. Ik heb het gevoel dat ik dat bij Arsenal heb", zegt Miedema in een persbericht.

Vijf jaar geleden, in 2017, begon Miedema aan het Engelse avontuur. Daarvoor stond ze in dienst van Bayern München en in een ver verleden (van 2011 tot 2014) stond ze op de Nederlandse velden in het shirt van sc Heerenveen.

Na drie seizoen in Duitsland vond Miedema het tijd voor een nieuwe uitdaging. Die vond ze in Engeland bij Arsenal, maar in het eerste seizoen bij de club lukte het de Nederlandse nog niet te schitteren.

Daarna was Miedema losgebroken. Inmiddels is met 74 doelpunten in 89 wedstrijden de topscorer aller tijden van de hoogste Engelse vrouwencompetitie. In totaal in vijf seizoen voor Arsenal komen die statistieken uit op 117 doelpunten in 144 wedstrijden.