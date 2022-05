Auto in tweeën na botsing met busje, negen gewonden

Bij een botsing in Honselersdijk (Zuid-Holland) is een auto doormidden gebroken. Dat gebeurde nadat een busje met grote vaart op de auto was geknald. Omroep West meldt dat negen personen gewond zijn geraakt.

Het ongeluk gebeurde op een kruising van de N465 en leidde tot een ravage op de weg. Zo belandde het achterstel van de auto meters verderop. De politie heeft een deel van de weg afgesloten voor opruimwerkzaamheden.

De negen gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.