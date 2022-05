McIlroy leidt op PGA Championship, pijnlijke dag voor Tiger Woods

Golfer Rory McILroy gaat aan kop na de eerste dag van het PGA Championship, het tweede majortoernooi van dit seizoen. Met een score van -5 heeft de Noord-Ier één slag voorsprong op de Amerikanen Will Zalatoris en Tom Hoge.

McIlroy won vier keer een major. In 2011 was hij de beste op het US Open, in 2012 en 2014 won hij het PGA Championship en in 2014 zegevierde hij ook op het Brits Open.

De laatste acht jaar eindigde McIlory nog wel veertien keer in de toptien van een major. Zo werd hij vorige maand nog tweede op de Masters. "Dit is een geweldige start van mijn toernooi", zei McIlroy, die zeven birdies en twee bogeys maakte in Tulsa.