Ruim helft werknemers in overgang ondervindt hinder op werk

Ruim de helft van de werknemers in de overgang zegt dat dit weleens invloed heeft op hun werk. Vrouwen die in de overgang zijn, zeggen minder goed te functioneren. Ze hebben vooral behoefte aan meer steun van hun leidinggevende en bedrijfsarts, blijkt uit een vervolgonderzoek op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, uitgevoerd door het CBS en TNO. Ondervraagden zeggen tijdens hun werk onder meer last te hebben van pijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Ook ervaart een derde ongemakkelijke situaties door opvliegers, stemmingswisselingen of doorlekken. Zo'n 13 procent van de ondervraagden zegt zowel minder goed te functioneren als ongemakkelijke situaties te ervaren. Zo'n 2 procent van de vrouwen heeft weleens zoveel last van de overgang dat ze zich ziek meldt. Het onderzoek van het CBS en TNO werd gedaan in het vierde kwartaal van 2021. Daaraan deden 4500 vrouwelijke werknemers mee van 40 tot 75 jaar. Ruim 700 van hen hadden overgangsklachten. Burn-outklachten Daarnaast komen burn-outklachten vaker voor bij vrouwelijke werknemers tussen de 40 en 60 jaar in de overgang dan hun leeftijdsgenoten die niet in de overgang zitten. Ze hebben meer last om de psychische eisen van hun werk aan te kunnen en ervaren werkgerelateerde psychische vermoeidheid. Onder de werknemers in de overgang zijn er ook vrouwen die geen klachten ervaren: dat gaat om zo'n 20 procent. Ongeveer 25 procent zegt wel overgangsklachten te hebben maar daarvan geen hinder te ondervinden op het werk.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden Het CBS en TNO houden sinds 2005 jaarlijks de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel is een beeld te krijgen van onder meer de omstandigheden, inhoud en voorwaarden waarmee werknemers op de werkvloer te maken krijgen. De enquête wordt altijd in het laatste kwartaal van het jaar afgenomen. De Tweede Kamer riep eind 2020 de regering op het taboe over overgangsklachten op de werkvloer te doorbreken. Hierover werden twee moties ingediend door Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) en voormalig Kamerlid Léonie Sazias (50PLUS). Daarop gaf het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het CBS en TNO opdracht een vervolgonderzoek te doen naar overgangsklachten op de werkvloer.