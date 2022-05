Stevig onweer verwacht in Zuidoost-Nederland, code oranje voor Limburg

Vooral in het zuiden van Limburg is de kans groot op wateroverlast, met hagelstenen van zo'n 2 centimeter dik en zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Het KNMI waarschuwt voor schade door omvallende bomen, rondvliegende voorwerpen, wateroverlast en blikseminslag. Inwoners wordt aangeraden om open water en open gebied te mijden, en niet onder bomen te schuilen.

Vanmiddag komen er in het zuidoosten van Nederland opnieuw stevige onweersbuien voor, waarschuwt het KNMI . Daarbij is er kans op hagel, zware windstoten en veel neerslag in korte tijd. Voor Limburg geldt tussen 13.00 en 16.00 uur code oranje.

Gistermiddag kondigde het KNMI voor enkele uren code oranje af vanwege noodweer. In het Overijsselse Diepenheim en in het Brabantse Waalre raakten twee mensen gewond doordat zij onder een omgewaaide boom terechtkwamen. Uit het hele land kwamen schademeldingen, in Zuid-Holland liepen veel kelders onder.

De NS kampte in de middag en avond met problemen vanwege blikseminslag en bomen op het spoor. Vooral rond Utrecht vielen veel treinen uit.

Die problemen zijn nu opgelost, zegt een woordvoerder van de NS. "De avond is rustig verlopen, we hebben iedereen thuis kunnen brengen. En vanochtend zijn alle treinen als normaal opgestart." Ook voor vanmiddag worden nog geen problemen verwacht, maar "we blijven de situatie goed in de gaten houden."

Zo zag zag de stormschade er gisteren uit in heel Nederland: