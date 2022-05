Weg van de gekte laadt Feyenoord zich op voor finale: 'Heel het land kijkt naar ons'

"Het geeft een nieuwe prikkel om even ergens anders te zijn dan op Varkenoord", erkent Arne Slot. "En wat er ook bij komt kijken: als je in Rotterdam bent, krijg je continu wel heel veel aandacht voor de finale."

Het was mede dankzij een belletje van Giovanni van Bronckhorst dat Arne Slot besloot zijn ploeg mee naar de Atlantische kust te nemen. Van Bronckhorst deed hetzelfde met Feyenoord in 2018, destijds als voorbereiding op de bekerfinale tegen AZ.

In Rotterdam gaat het deze dagen maar over één ding: Tirana. En de gekte rond de finale van de Conference League neemt naarmate 25 mei dichterbij komt, alleen maar toe.

Bij de open training verschijnt pers uit Oostenrijk, Engeland en Noorwegen langs het veld vanwege de spelers die uit dat land komen. En natuurlijk zijn er ook journalisten uit Italië. Sky Italia vindt de tegenstander van AS Roma in de Conference League-finale zelfs zó belangrijk, dat de verslaggever elk halfuur live op tv gaat om de training te duiden.

Bovendien is het luxueuze vijfsterren Cascade-resort waar Feyenoord verblijft bekend terrein, getuige ook de Nederlandse vlag die er wappert. Oranje vertoefde er eerder in voorbereiding op onder andere het WK van 2014 en de Nations League-finale van 2019.

In het Italiaans vertelt hij over 'Mister Conference League' Cyriel Dessers en Orkun Kökcü en Marcos Senesi, die in de belangstelling van de Romeinse club zouden staan.

Eén ding is zeker, zegt de verslaggever: Italië kijkt reikhalzend uit naar woensdag. "Net als in Rotterdam gaat het in voetbalgek Rome nog maar over één wedstrijd. Als je in de taxi stapt begint de chauffeur er gelijk over - en als je dan niet ook voor AS Roma juicht dan word je eruit gezet!"

Dankzij de tientallen interviewverzoeken is het voor persvoorlichter Samuël Sanches ook een belangrijke dag. Sterker: in de aanloop naar een wedstrijd is de aandacht voor Feyenoord nog nooit zo groot geweest. "Je ziet de selectie op het veld staan, maar het aantal journalisten dat er naast staat is bijna net zo groot. Ik denk dat het in de geschiedenis van Feyenoord minimaal twintig jaar geleden is dat het een week voor een wedstrijd zo druk was."

Hoe ontspannen de sfeer ook is, Cyriel Dessers reist naar Tirana af met een doel.