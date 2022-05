Omgebrachte man blijkt vermiste Sittardenaar (19)

In Sittard is gistermiddag een lichaam gevonden. Het gaat om de vermiste Xavier Durlinger, schrijft 1Limburg. Deze 19-jarige man uit Sittard werd sinds vorige week woensdag vermist.

Er zijn sterke vermoedens dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen, meldt de politie. Het lichaam werd gevonden in een bos net buiten de buurt De Kollenberg. De omgeving van de vindplaats werd afgezet voor onderzoek.

Durlinger werd woensdagavond 11 mei voor het laatst gezien in het centrum van Sittard en was sindsdien spoorloos.

Festiviteiten afgelast

Xavier is de zoon van de eigenaar van het Sittardse familiebedrijf Durlinger. De schoenenzaak bestaat 140 jaar en dat zou morgen groots gevierd worden in de 43 winkels. Dat gaat in verband met het overlijden van de tiener niet door, schrijft 1Limburg.