Nachtmerrie Everton is voorbij: degradatie afgewend na zege op Crystal Palace

Everton heeft zich op spectaculaire wijze weten te ontworstelen aan de wurggreep van het degradatiespook. The Toffees kwamen met 0-2 achter tegen Crystal Palace, maar vochten zich in de tweede helft naar een 3-2 zege waardoor de club uit Liverpool ook volgend seizoen in de Premier League speelt.

Bij Everton zat de schrik er om 21.37 uur flink in. Zelf was de ploeg van trainer Frank Lampard net op een 0-2 achterstand gekomen. Tegelijkertijd stond concurrent Burnley in Birmingham op een verrassende 1-0 voorsprong bij Aston Villa. Zelden was degradatie zo dichtbij als op dat moment.

Om 22.27 uur zag de wereld er volkomen anders uit voor Everton en stormden honderden supporters uit blijdschap het veld op Goodison Park op. Dominic Calvert-Lewin had toen net de 3-2 binnen getikt namens Everton en Aston Villa had gescoord tegen Burnley.

Onwaarschijnlijke comeback

Calvert-Lewin voltooide daarmee een wonderbaarlijke comeback, zeker omdat Everton in de eerste helft weinig in had te brengen tegen Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta (kopbal) en Jordan Ayew (intikker) scoorden en dompelden het thuispubliek in rouw.