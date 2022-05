Hockeysters Den Bosch slaan eerste slag in strijd om landstitel tegen SCHC

Het duel begon een uur later vanwege een stroomstoring en kwam ook langzaam op gang. Pas in het tweede kwart waren er kansen. SCHC kon twee strafcorners niet verzilveren, maar Lidewij Welten (rebound) en Frédérique Matla (direct) waren wel trefzeker na een corner.

De hockeysters van Den Bosch hebben het eerste play-offduel om de landstitel gewonnen. In Bilthoven werd SCHC met 3-1 verslagen. Wint Den Bosch zaterdag opnieuw, dan is het 21ste landskampioenschap een feit.

Finale Den Bosch-SCHC live bij de NOS

De vrouwen spelen zaterdag hun tweede wedstrijd in de play-offs om de landstitel. De finale Den Bosch-SCHC is vanaf 12.45 uur uur live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en NPO 1.