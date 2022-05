FC Utrecht dicht bij finale play-offs na ruime zege op Vitesse

FC Utrecht heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om een Europees ticket. Het play-offduel met Vitesse eindigde in een 3-1 zege, waardoor de finale binnen handbereik is.

Al na drie minuten viel er wat te vieren in de Galgenwaard. Vitesse-keeper Jeroen Houwen tastte mis bij een corner, waarna Willem Janssen bij de tweede paal kon binnenkoppen (1-0).

Nadat een treffer van Anastasios Douvikas wegens buitenspel was afgekeurd, sloeg Sander van de Streek wel op geldige wijze toe. Hij schoot de bal met links langs Houwen, na knullig balverlies van Vitesse-spits Thomas Buitink op het middenveld (2-0).

Vitesse stelde daar weinig tegenover en mocht van geluk spreken dat Djevencio van der Kust een kans op 3-0 miste. Houwen had dit keer wel een antwoord.

Strafschop

In de tweede helft gebeurde er lange tijd vrij weinig, tot zo'n tien minuten voor tijd. De net ingevallen Pontus Almqvist ging in de zestien over het been van Riechedly Bazoer. De toegekende penalty werd benut door Simon Gustafson (3-0).

De late 3-1 van Patrick Vroegh betekende dat Vitesse nog een heel klein beetje mag hopen op een ommekeer. Dat moet dan zondag in Arnhem gebeuren.