Scorende Reis deelt met HSV tikje uit aan Hertha BSC en ruikt promotie

Na vier seizoenen op het tweede niveau is Hamburger SV dicht bij een terugkeer naar de Bundesliga. In het eerste play-offduel met Hertha BSC werd met 1-0 gewonnen. Nederlander Ludovit Reis kroonde zich in Berlijn tot matchwinner.

In een matige eerste helft waren de kansen schaars. HSV claimde een penalty na hands van Peter Pekarik, maar in de aanloop raakte HSV-verdediger Maximilian Rohr de bal al met de arm. Op slag van rust werd de 1-0 van Hertha-spits Ishak Belfodil geannuleerd wegens buitenspel.

Voorzet valt binnen

Na rust viel dan toch een goal en wel aan de kant van HSV. Jong Oranje-international Ludovit Reis gaf vanaf links een voorzet, die pardoes over keeper Oliver Christensen via de binnenkant van de paal tegen het net plofte (0-1). Hertha BSC was niet bij machte om die schade in het restant van de wedstrijd te repareren.

Maandag is de return in Hamburg, waar Hertha BSC-trainer Felix Magath in het verleden als speler grote successen vierde: drie keer Duits kampioen, de Europa Cup II in 1977 en de Europa Cup I in 1983.