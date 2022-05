Van Gerwen mist matchdarts en verliest in kwartfinale in Londen van Smith

Michael van Gerwen heeft in de voorlaatste reguliere speelronde van de Premier League in de kwartfinale verloren van Michael Smith. Echte pijn deed dat niet, want de Nederlander was al geplaatst voor de finaleronde in Berlijn.

Van Gerwen had het in 'The O2' in Londen van meet af aan moeilijk met Smith, die de een na laatste plaats bezet in de Premier League. De Engelsman kon het duel al snel beslissen, maar gaf het initiatief weer weg en zag Van Gerwen terugkomen.

In de elfde leg kreeg Mighty Mike drie matchdarts, maar hij verzuimde om de wedstrijd uit te gooien. Smith sloeg vervolgens toch toe en wierp zich naar de halve finales.

De focus kan voor Van Gerwen al op maandag 13 juni, als in Berlijn de finaleronde van dit Premier League-seizoen op het programma staat. Hij plaatste zich daar - net als Jonny Clayton - vorige week al voor.