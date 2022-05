Spaanse oud-koning Juan Carlos blijft zeker niet slapen in het paleis

Tientallen camera's zoeken vanavond op een vliegveldje in Galicië maar één beeld: de terugkeer van Juan Carlos I naar Spanje. De 84-jarige voormalige koning verliet twee jaar geleden zijn land in een ware storm aan corruptieschandalen rond zijn persoon. Juan Carlos is tot aanstaande maandag in Spanje. Hij bezoekt als eerste een persoonlijke vriend met wie hij ook de zeilraces in Sanxenxo in Galicië bezoekt. De ex-koning doet met een eigen zeiljacht mee aan de wedstrijden, al is het nog onduidelijk of Juan Carlos ook op het schip meevaart. Bij aankomst stak de oud-koning nog een duimpje op naar zijn fans:

Oud-koning Juan Carlos keert na twee jaar terug naar Spanje - NOS

Na het weekend reist Juan Carlos door naar Madrid, voor een ontmoeting met zijn zoon, de huidige Spaanse koning Felipe VI. Bij die gelegenheid is ook een weerzien tussen Juan Carlos en de vrouw met wie hij officieus op gescheiden voet leeft, koningin Sofia. Juan Carlos blijft nadrukkelijk niet overnachten in het koninklijk paleis Zarzuela. "Nog diezelfde dag vliegt Zijne Majesteit terug naar de Verenigde Arabische Emiraten", stelt een onderkoeld persbericht van het Spaanse koningshuis. "Alwaar hij zijn permanente residentie heeft gevestigd." Ook staat in de verklaring hoe vanaf nu Juan Carlos "met regelmaat" naar Spanje zal terugkeren om familie en vrienden te bezoeken. Geen juridische onderzoeken De voormalige koning verliet in augustus 2020 Spanje met de staart tussen de benen nadat er meer onthullingen waren gekomen over corruptieschandalen waarbij hij betrokken zou zijn. De ex-vorst woont sindsdien in een villa op het eilandje Zaya Nurai voor de kust van Abu Dhabi. In Spanje lopen op dit moment geen juridische onderzoeken meer tegen Juan Carlos. Het Openbaar Ministerie ontdekte weliswaar talloze onregelmatigheden, zoals het verzwijgen, doorsluizen of witwassen van geldstromen. Maar al deze strafbare feiten dateren uit de periode 1975-2014, waarin Juan Carlos als koning onschendbaar was. Ook na 2014 zouden illegale transacties zijn doorgegaan, al schikte de oud-koning uiteindelijk deze zaak met de fiscus na een betaling van zo'n vijf miljoen euro.

Quote Ik blijf denken dat koning Juan Carlos een verklaring moet geven. Dat is hij de Spanjaarden verschuldigd. Premier Sánchez