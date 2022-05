Oud-burgemeester Gerd Leers doet aangifte na kopstoot

Voormalig minister en burgemeester Gerd Leers heeft aangifte gedaan nadat hij een kopstoot had gekregen van iemand die beweerde dat Leers hem nog duizenden euro's verschuldigd is.

Het incident vond vorige week plaats op de parkeerplaats van een bouwmarkt in Maastricht. De 70-jarige oud-burgemeester van Maastricht hield er een blauw oog aan over, zegt hij tegen L1.

Tegenprestatie

De man die de kopstoot uitdeelde is een bekende van Leers. Het zou gaan om een ijzerhandelaar die Leers had benaderd om te helpen bij het opruimen van oude fabrieken in Maastricht. In die fabrieken werd vroeger aardewerk gemaakt. Als voorman van een stichting voor het keramische erfgoed van Maastricht, heeft Leers zich over de fabrieken ontfermd.

Volgens Leers verliep het contact in eerste instantie goed. "Hij zou me helpen met het opruimen van de rotzooi en als tegenprestatie mocht hij het ijzer verkopen", zegt Leers. "Maar opeens kwam hij met een rekening van bijna 14.000 euro, terwijl we dat nooit hadden afgesproken. Dat wilden wij natuurlijk niet betalen. We hebben nooit een aanmaning gekregen."

Een jaar lang vernam Leers niets van de man. Tot vorige week. "Opeens zag hij mij bij de bouwmarkt en wilde hij met me afrekenen. Toen gaf hij me een kopstoot", zegt Leers. Tegen de Limburger zegt de politie dat de verdachte is verhoord en inmiddels niet meer vastzit.