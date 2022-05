Heerenveen verrast AZ met twee goals in slotminuten en zet stapje richting Europa

sc Heerenveen heeft in de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal op de valreep met 3-2 gewonnen van AZ. Zondag is de return in Alkmaar.

AZ was op basis van zijn vijfde plek en zeges in beide competitieduels met Heerenveen (3-1 en 2-1) favoriet, maar overtuigde niet. Ook Heerenveen, de nummer zeven van de reguliere competitie, creëerde weinig in een moeizame eerste helft, die het aankijken maar nauwelijks waard was.

Sidney van Hooijdonk brak kort na rust de ban. Thom Haye, oud-speler van AZ, dribbelde door de Alkmaarse defensie en zag zijn voorzet door Van Hooijdonk keurig worden binnen gewerkt (1-0).

AZ schrikt wakker

Het deed wat met AZ, dat na de treffer eindelijk wakker leek te schrikken. Luttele minuten na de 1-0 was het via Hakon Evjen gelijk. Een droog schot in de hoek was doelman Erwin Mulder te machtig (1-1).

Nauwelijks bekomen van de schrik incasseerde de thuisploeg de 1-2: Vangelis Pavlidis was het eindstation van een soepele aanval.