Wevers als enige turntrainer aan de slag: 'We kunnen weer aan Tokio denken'

Het is een rare situatie in Nijmegen, waar donderdag een herstart is gemaakt met het door de turnbond hervormde topsportprogramma van de Nederlandse turnsters. Alleen Wevers wordt momenteel als trainer in de zaal toegelaten.

Hij zegt blij te zijn dat de turnsters van TeamNL hun vizier weer op de Olympische Spelen van Tokio kunnen richten, maar bij de vraag of hij weer zin heeft in de trainingen houdt turncoach Vincent Wevers zich op de vlakte. "Echt zin is een ander verhaal", zegt hij donderdag als hij zich meldt bij SportQube in Nijmegen, waar op last van de KNGU voorlopig centraal wordt getraind door de Nederlandse topturnsters.

Vincent Wevers: "Of ik weer echt zin heb? Dat is een ander verhaal' - NOS

In de zaak rond mogelijke misstanden in de turnsport speelt Wevers een grote rol. Turnbond KNGU maakte eind juli een einde aan het topsportprogramma van TeamNL na diverse verhalen over grensoverschrijdend gedrag door trainers in het verleden, onder wie trainers die nu nog betrokken zijn bij TeamNL. Zo kreeg Wevers zelf het verwijt dat hij fysiek geweld zou hebben gebruikt in het verleden, iets dat hij zelf ten stelligste ontkent.

"Er is een ordemaatregel bij mij van kracht", stelt Wevers. "Op basis van het advies van het ISR heeft de KNGU aangegeven dat ik de turnsters van TeamNL weer mag trainen. Een ander deel van de ordemaatregel is dat ik niet met leden en oud-leden van de KNGU over de zaak mag praten."

Dit is geen optimale situatie. Die hadden we in Heerenveen

De KNGU gaf bij de presentatie van de nieuwe plannen toe dat er druk was uitgeoefend door de topturnsters om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. De turnsters vreesden dat hun olympische droom in duigen zou vallen.

"Geen ideale oplossing", vindt olympische kampioene Sanne Wevers, die zich met haar zus Lieke, vader Vincent en Naomi Visser in de turnhal heeft gemeld. "Die ideale situatie hadden we in Heerenveen, voordat dit alles losbarstte. Uiteindelijk zijn we blij dat we weer aan de slag kunnen, dat we verder kunnen."

De schokgolf die na de getuigenissen over misstanden door de turnwereld ging, noopte het bestuur van de KNGU tot het stopzetten van het topsportprogramma. Daar kwam de bond afgelopen dinsdag, na bijna vijf weken, ineens weer van terug. De oplossing werd gevonden in centrale trainingen in Nijmegen, waarbij turnsters kunnen trainen met de door hen gewenste trainer en waar onafhankelijke waarnemers de gang van zaken in de gaten moeten houden.

"Ik heb het niet zo hard gespeeld", blikt Wevers terug op de afgelopen weken. Ik heb alleen wel veel gesprekken gevoerd, geprobeerd onze situatie als topsporter uit te leggen. We beseffen dat de KNGU in een heel moeilijke positie heeft gezeten. En het is jammer dat het beeld is ontstaan dat wij topturnsters lijnrecht tegenover de slachtoffers uit het verleden zouden staan. Dat is niet zo. We hebben allemaal hetzelfde doel: dat onze sport veilig is."

De zusjes Wevers zijn blij dat hun vader zijn werk weer heeft kunnen oppakken. Dat alleen Vincent Wevers momenteel toestemming heeft om met leden van TeamNL te trainen, is volgens technisch directeur Mark Meijer het gevolg van de voorwaarden die door het bestuur van de KNGU zijn gesteld.

Voorwaarden

"Turnsters moeten aangeven met wie ze willen trainen, daarvoor een verklaring tekenen en het Instituut Sportrechtspraak adviseert dan de bond of dat kan. Daarnaast behouden wij als KNGU het recht alsnog in te grijpen als dat nodig is", zegt Meijer.

"In geval van Wevers is er aangegeven dat hij de training van de turnsters in TeamNL mag oppakken. Voor de andere trainers geldt dat nog niet", legt Meijer het ontbreken van de andere trainers in Nijmegen uit.

Wanneer die wel welkom zijn, kan de technisch directeur niet zeggen. "Dat ligt aan het ISR. Dat kijkt momenteel naar alle meldingen die er de afgelopen tijd zijn gedaan. Die kunnen ook over deze trainers gaan."

Bekijk hieronder het interview met Mark Meijer: