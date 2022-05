Cipier verdacht van seksueel misbruiken van drie gevangenen in Nieuwersluis

Een 47-jarige man die werkte als cipier in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis wordt verdacht van het seksueel misbruiken van drie gevangenen.

De rechtbank Midden-Nederland bevestigt dat de man dinsdag is gearresteerd en nog zeker veertien dagen vast blijft zitten. Hij zou de drie vrouwen tussen 2010 en 2016 misbruikt hebben.

De man werd opgepakt nadat een van de drie vrouwen in mei vorig jaar aangifte had gedaan, zegt haar advocaat tegen de Volkskrant. De man zou herhaaldelijk haar cel in zijn gelopen en haar onder meer zijn geslachtsdeel hebben getoond en op haar hebben geplast, zegt ze tegen de krant.

Gedwongen tot seks

Ook zou de man volgens de Telegraaf een van de vrouwen hebben gedwongen op bed te gaan liggen en dwong hij haar tot seks. Daarnaast beweert een van de vrouwen dat hij drugs heeft gebruikt in een van de cellen. Daar wordt hij op dit moment echter nog niet van verdacht.

Volgens het OM zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat er nog meer slachtoffers zijn dan de drie vrouwen.