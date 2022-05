Van de Zandschulp loot qualifier op Roland Garros, maar kan al snel Nadal treffen

Botic van de Zandschulp speelt in de eerste ronde van Roland Garros tegen een qualifier. In een eventuele derde ronde kan hij Rafael Nadal treffen. Tallon Griekspoor stuit in zijn eerste partij in Parijs op Alejandro Davidovich Fokina.

Niet alleen Nadal, maar ook Novak Djokovic en het Spaanse supertalent Carlos Alcaraz zitten in hetzelfde deel van het speelschema als Van de Zandschulp. Welke qualifier de nummer 29 van de wereldranglijst in de eerste ronde tegenkomt, wordt later deze week bekend.

Griekspoor, de andere Nederlander die bij de mannen rechtstreeks tot het hoofdtoernooi is toegelaten, treft in de Spanjaard Davidovich Fokina de nummer 28 van de wereld. Griekspoor zelf is de nummer 64 van de ATP-ranking.

Tim van Rijthoven (de mondiale nummer 202) kan zich vrijdag ook voegen bij Van de Zandschulp en Griekspoor. In de derde en laatste ronde van de kwalificatie moet de Roosendaler winnen van de Slowaak Norbert Gombos (115).

Rus tegen Kazachse

Arantxa Rus (WTA-76) lootte in het vrouwentoernooi de Kazachse Elena Rybakina, die als zestiende is geplaatst. Rus is de enige Nederlandse deelneemster.

Lesley Pattinama Kerkhove en Suzan Lamens waren deze week actief in het kwalificatietoernooi van Roland Garros, maar werden daarin uitgeschakeld.