Meer dan half miljoen Indiërs op de vlucht voor zware overstromingen

Andere delen van India, waaronder de hoofdstad New Delhi, kampen juist met droogte en een tekort aan water. Het gebied kampt al sinds april met temperaturen tot boven de 45 graden. Ook andere delen van Zuid-Azië en Pakistan hebben te maken met een aanhoudende hittegolf. Normaal gesproken bereiken die temperaturen het gebied nu pas, in mei.

De Indiase autoriteiten delen water uit aan inwoners die er niet aan kunnen komen. Vooral mensen in sloppenwijken hebben het zwaar te verduren. Er is vaak geen waterleiding verbonden aan hun huizen. Zij wachten soms urenlang in de zon op trucks die water komen brengen.

In de hoofdstad zoeken mensen de schaduw op. Sommigen liggen onder een brug: